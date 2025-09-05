Глава Астраханской области обсудил с Генконсулом Ирана в Астрахани расширение межрегионального сотрудничества

Сегодня Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с новым Генеральным консулом Исламской Республики Иран в Астрахани Ахмадом Хейдарианом.

Глава Астраханской области отметил, что Исламская Республика Иран является ведущим зарубежным партнером Астраханской области, с которым установлены тесные торгово-экономические и гуманитарные связи. Зафиксирован значительный рост товарооборота по итогам прошлого года. Экспорт увеличился на 54%, импорт – на 37%, что напрямую связано с развитием международного транспортного коридора «Север – Юг».

Грузооборот через астраханские порты на Каспии в 2024 году вырос на 37% и составил более 6 млн тонн. Инфраструктурный потенциал астраханских портов составляет 16 млн тонн в год и позволяет наращивать объемы.

Особое внимание в ходе беседы было уделено роли Каспийского кластера, объединившего особые экономические зоны, в обеспечении эффективности логистических цепочек. Стороны обсудили перспективы участия иранских компаний в качестве резидентов кластера, где уже реализуются совместные инвестиционные проекты, в том числе в промышленной и портовой сферах.

Игорь Бабушкин отметил взаимодействие с Фондом «Мостазафан» в области транспорта и промышленности и выразил ожидание скорейшей практической реализации намеченных инициатив.

Напомним, Астраханская область сотрудничает с провинциями Гилян и Мазандаран. В планах – расширение сотрудничества муниципалитетов.

Развивается сотрудничество в гуманитарном направлении. Высшие учебные заведения Ирана входят в Ассоциацию университетов Прикаспийских государств, штаб-квартира которой находится в Астрахани. В регионе развиваются образовательные программы по изучению персидского языка, реализуются совместные проекты в сфере культуры, спорта и молодежной политики.

«Мы высоко ценим добрососедские отношения, сложившиеся между Астраханской областью и Исламской Республикой Иран и приложим максимум усилий для дальнейшего наращивания нашего многопланового сотрудничества», – выразил уверенность Игорь Бабушкин.

Ахмад Хейдариан подчеркнул, что считает развитие сотрудничества с Астраханской областью важным направлением своей деятельности на посту Генерального консула Исламской Республики Иран в Астрахани и поблагодарил губернатора за плодотворную работу в сфере российско-иранских отношений.