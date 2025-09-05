Суд снял часть обвинений с бывшего главы Дегтярска Пильникова

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшего главы Дегтярска Вадима Пильникова и снял с него часть обвинений.

Напомним, что в середине июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал Пильникова виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Экс-мэру назначили 10 лет в колонии строгого режима и запретили ему занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет. Автомобиль "Ауди", фигурировавший в деле в качестве взятки, был конфискован в доход государства.

Позднее на приговор Вадиму Пильникову поступило апелляционное представление со стороны прокурора и адвоката осужденного, а также апелляционная жалоба лица, чьи права и интересы затронуты приговором.

Суд рассмотрел материалы дела и отменил приговор по двум эпизодам получения взяток от одного из своих заместителей. В этой части уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Также из приговора были исключены ссылки на назначение Пильникову наказания на основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ и на конфискацию автомобиля "Ауди Q6" в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

По итогу рассмотрения апелляции, экс-главу Дегтярска признали виновным в получении взятки в размере 4,4 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и снизили срок отбывания в исправительной колонии строгого режима с 10 до 8 лет. Срок, запрещающий занимать должности на госслужбе также уменьшили с 7 до 5 лет. В порядке конфискации с Пильникова взыскано 4 млн 400 тыс. рублей в доход государства.