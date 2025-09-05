05 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд снял часть обвинений с бывшего главы Дегтярска Пильникова

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшего главы Дегтярска Вадима Пильникова и снял с него часть обвинений.

Напомним, что в середине июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал Пильникова виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Экс-мэру назначили 10 лет в колонии строгого режима и запретили ему занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет. Автомобиль "Ауди", фигурировавший в деле в качестве взятки, был конфискован в доход государства.

Позднее на приговор Вадиму Пильникову поступило апелляционное представление со стороны прокурора и адвоката осужденного, а также апелляционная жалоба лица, чьи права и интересы затронуты приговором.

Суд рассмотрел материалы дела и отменил приговор по двум эпизодам получения взяток от одного из своих заместителей. В этой части уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Также из приговора были исключены ссылки на назначение Пильникову наказания на основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ и на конфискацию автомобиля "Ауди Q6" в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

По итогу рассмотрения апелляции, экс-главу Дегтярска признали виновным в получении взятки в размере 4,4 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и снизили срок отбывания в исправительной колонии строгого режима с 10 до 8 лет. Срок, запрещающий занимать должности на госслужбе также уменьшили с 7 до 5 лет. В порядке конфискации с Пильникова взыскано 4 млн 400 тыс. рублей в доход государства.

Теги: Дегтярск, Пильников, суд, обвинение


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.08.2025 14:33 Мск Бывшему замглавы Дегтярска ужесточили приговор и отправили в колонию
Ранее 14.08.2025 14:20 Мск Организацию, учредитель которой дал взятку экс-главе Дегтярска, оштрафовали на 10 млн рублей
Ранее 25.07.2025 13:53 Мск В Дегтярске выбрали нового мэра вместо осужденного Пильникова
Ранее 15.07.2025 09:12 Мск Определились три кандидата на пост главы Дегтярска вместо осужденного Пильникова
Ранее 03.07.2025 15:51 Мск В Екатеринбурге осужден коммерсант, давший взятку экс-главе Дегтярска
Ранее 03.07.2025 13:48 Мск Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Дегтярска, получившему 10 лет "строгача"
Ранее 01.07.2025 09:17 Мск Защита бывшего мэра Дегтярска обжаловала приговор Пильникову
Ранее 17.06.2025 12:07 Мск Экс-мэру Дегтярска Пильникову вынесли приговор: 10 лет "строгача"
Ранее 28.05.2025 15:24 Мск Бывшему заместителю главы Дегтярска назначили условный срок
Ранее 27.05.2025 12:19 Мск Для бывшего замглавы Дегтярска запросили больше 7 лет "строгача"
Ранее 19.05.2025 09:00 Мск Ключевые свидетели по делу экс-мэра Дегтярска вновь проигнорировали заседание суда
Ранее 16.05.2025 11:09 Мск Суд потребовал привести бывшего заммэра Дегтярска Ильина, не явившегося на заседание
Ранее 16.05.2025 10:33 Мск Бывший замглавы мэра Дегтярска в суде рассказал, сколько ему заплатили за передачу взятки начальнику
Ранее 06.05.2025 09:30 Мск Сказал, что "так надо". Супруга экс-мэра Дегтярска рассказала, как "получала взятку" за мужа
Ранее 25.04.2025 09:00 Мск Суд оставил экс-мэра Дегтярска Пильникова под домашним арестом
Ранее 25.04.2025 08:07 Мск Бывший мэр Дегтярска признал вину по всем эпизодам
Ранее 17.04.2025 14:12 Мск Обвиняемый во взяточничестве мэр Дегтярска объявил об уходе с должности
Ранее 16.04.2025 15:48 Мск Дело бывшего замглавы Дегтярска рассмотрит Октябрьский райсуд Екатеринбурга
Ранее 03.04.2025 14:23 Мск Дело главы Дегтярска о получении взяток передано в суд
Ранее 01.04.2025 09:18 Мск Главе Дегтярска Вадиму Пильникову продлили домашний арест
Ранее 24.02.2025 09:43 Мск Арест бывшего замглавы администрации Дегтярска признан законным
Ранее 10.02.2025 15:01 Мск Главу Дегтярска отпустили из СИЗО под домашний арест
Ранее 06.02.2025 12:14 Мск Суд отправил под арест бывшего замглавы администрации Дегтярска
Ранее 20.12.2024 13:34 Мск Задержанного за взятку главу Дегтярска оставили под арестом
Ранее 07.12.2024 12:48 Мск Задержанного за взятку главу Дегтярска отправили под арест до февраля 2025 года
Ранее 06.12.2024 08:01 Мск СМИ: Мэра Дегтярска задержали за взятку в виде автомобиля Audi Q6

