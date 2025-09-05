Игорь Бабушкин сообщил о завершении капремонта главного корпуса областной инфекционной клинической больницы

О завершении капитального ремонта главного корпуса областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Здание больницы было построено более 50 лет назад, и эксплуатировалось без масштабного ремонта. При этом в лечебном учреждении расположены приемное, три взрослых и два детских отделения, а также диагностические кабинеты. Общая площадь корпуса – почти 8 тысяч квадратных метров.

"Эта больница единственная в области оказывает экстренную медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями круглосуточно. Ежегодно сюда обращаются более 30 тысяч человек, около 25 тысяч госпитализируются, 70% из которых – дети. Просто взять и приостановить работу главного корпуса на время ремонта было невозможно. Отделения закрывались поочередно, что позволило сохранить мощность медучреждения", - отметил глава региона.

На сегодняшний день ремонтные работы завершены.

"Отмечу, что ранее в больнице отремонтировали два корпуса, где расположены отделение реанимации и интенсивной терапии, детское приёмное и пять лечебных отделений" - добавил Игорь Бабушкин.