Екатеринбург может "подвинуть" Северную столицу России по объемам строительства

Екатеринбург может обогнать Санкт-Петербург по объему жилищного строительства. За последние пять лет объемы ввода жилья в Свердловской области выросли на рекордные 88%, достигнув 5,6 млн кв. метров. Такой стремительный рост позволяет аналитикам "Авито Недвижимости" предположить, что даже при сохранении текущих, а не пиковых темпов развития, Екатеринбург в скором времени может подвинуть северную столицу с привычного второго места в общероссийском рейтинге, передает корреспондент Как передает корреспондент Накануне.RU.

При этом около 95% всего объема строительства в области (примерно 5,3 млн кв. метров) приходится именно на Екатеринбург.

Как отметила спикер "Авито Недвижимости" руководитель бизнес-направления "Партнерский канал" Мария Жильцова, этот строительный бум не только меняет архитектурный ландшафт города, но и является драйвером повышения качества жизни.

"Что это значит для города? В регионах, в которых был такой рывок, всегда увеличивалось качество жизни. Это происходило за счет внедрения новых нормативов строительства, за счет того, что объекты новостроя приносили новую инфраструктуру: и придомовые территории, и социальную инфраструктуру. Больше стройки - это больше социальной инфраструктуры и, соответственно, лучше для города", - отметила Мария Жильцова во время пресс-завтрака, посвященного развитию рынка жилой недвижимости в Екатеринбурге.

Несмотря на рекордные объемы строительства, рынок столкнулся с падением продаж. Спрос на вторичном рынке также продемонстрировал спад, но менее значительный — на 13% за тот же период. Однако аналитики видят предвестник оздоровления рынка в оживлении интереса к вторичной недвижимости. Так, в июле 2025 года количество сделок на вторичном рынке выросло на 25% по сравнению с июнем, причем большинство из них (4,3 тыс.) заключены без привлечения ипотеки.

Сегодня на рынке жилой недвижимости в Екатеринбурге и Свердловской области продажа текущей квартиры остается одним из основных источников финансирования покупки нового жилья. 78% екатеринбуржцев, которые уже продали вторичную недвижимость или находятся в процессе продажи, будут приобретать взамен другую квартиру. Среди них 45% рассматривают новостройки, а 41% - "вторичку". В августе 2025 года интерес потенциальных покупателей к жилью на вторичном и первичном рынках Екатеринбурга увеличился на 7% относительно прошлого года.

Предложение новостроек на "Авито Недвижимости" в Екатеринбурге выросло на 5% год к году. В то же время соотношение распроданности новостроек к их строительной готовности в июле 2025 года составило 79%, годом ранее - 104%. Это свидетельствует о замедлении темпов реализации относительно темпов строительства. Однако стоит учитывать, что в аналогичный период прошлого года на рынке наблюдался ажиотажный спрос на фоне завершения массовой льготной программы. При этом доля распроданности квартир в регионе превосходит общероссийский показатель на 9 п. п.

Стоит добавить, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Екатеринбурга на "Авито Недвижимости" составила 165 тыс. рублей за кв. м. Купить студию в новостройке в августе 2025 года можно было за 4,8 млн рублей, "однушку" - за 6,8 млн рублей, "двушку" - за 9,3 млн рублей, "трешку" - за 12,4 млн рублей.

"Мы видим потребность собственников в помощи агентов по недвижимости, которые с одной стороны помогут продать квартиру, с другой - подберут взамен выгодные предложения на рынке первичного жилья. При этом, в процессе поиска специалиста всегда возникает вопрос об уровне его квалификации и умении решать сложные вопросы. В ответ на данный запрос мы развиваем на платформе партнерское решение - программа "Комфортная сделка" объединяет опытных риелторов, которые помогают собственникам на всех этапах продажи жилья. Процесс проходит под контролем "Авито Недвижимости", что позволяет поддерживать высокий уровень качества услуги. Одновременно с этим агентам доступен партнерский сервис по подбору новостроек. Он агрегирует в себе лоты от большого числа застройщиков на рынке и помогает в подборе новой квартиры на первичном рынке", - прокомментировал руководитель регионального развития сервисов для пользователей и партнеров Илья Толмачев.