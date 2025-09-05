Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» проходит на Южном Урале

05 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» проходит на Южном Урале

Стартовала работа Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Мероприятие проходит на Южном Урале впервые.

Накануне в Государственном академическом театре драмы имени Н. Орлова в Челябинске состоялось торжественное открытие, в котором приняли участие полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Полпред в своем обращении к участникам фестиваля рассказал, что идея проведения фестиваля на Южном Урале появилась во время третьего форума «Патриоты Урала», проходившего в Екатеринбурге в конце июня этого года.

«Мы часто говорим о необходимости беречь историческую правду. Репортаж с линии боевого соприкосновения, снятый на телефон, иногда в минуты смертельной опасности, всегда берет за душу и помогает почувствовать сопричастность. Авторы картин – военкоры, режиссёры, журналисты. Для них показывать реальную картину с передовой также важно, как и дышать», – уверен Артем Жога.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Уральский полпред высказал благодарность губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за помощь в проведении фестиваля, поблагодарил команду организаторов.

Алексей Текслер подчеркнул значимость культурного события для региона и страны особенно в Год Защитника Отечества.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Рад приветствовать всех участников и гостей фестиваля. Спасибо вам, уважаемый Артем Владимирович, за инициативу проведения этого фестиваля на Уральской земле. Мы с гордостью принимаем его в Челябинской области. Для нашего региона – это уникальная возможность не только посмотреть фильмы, но и рассказать всем участникам о нашем регионе, о том, что мы делаем для победы в ходе специальной военной операции», - сказал Алексей Текслер.

В рамках программы фестиваля с 4 по 6 сентября пройдут показы лучших документальных фильмов телеканала RT, а также работы региональных авторов. В программе – 14 кинолент, посвященных событиям и героям Донбасса.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В день открытия мероприятия состоялась одна из премьер – прошла демонстрация фильма «Один. Поле. Воин». Еще две премьеры запланированы программой - показы фильмов «Позывной Буханка» и «Поток».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Всего заявлено 20 фильмов, посвященных специальной военной операции. Зрители смогут посмотреть кино бесплатно, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия.

На открытие патриотического кинофестиваля в Челябинск приехали герои спецоперации, участвующие в съемках документальных фильмов RT, режиссеры, военкоры, общественные деятели. Участник фестиваля - итальянский журналист агентства International Reports Винченцо Лоруссо сейчас живет в Луганске и ведет телеграм-канал «Донбасс-Италия».

«Правда здесь, в России. В Европе много фальсификаций. Как правильно сказала Мария Захарова в своем недавнем интервью РТ, русофобия в Италии была назначена сверху, элитами и настоящими правителями Италии, а сердца простых итальянцев всегда были открыты для России, для русских. И вся эта политика, конечно, против интересов самих итальянцев», - поделился своим мнением с челябинскими журналистами Винченцо Лоруссо.

Важно отметить, что в рамках фестивальных показов будут продемонстрированы и фильмы челябинских авторов: «Открытые сердца. Челябинск – Донбассу», «Донбасс. Вторая жизнь». А в картине «Возрождение. Хроники студотрядов» приняли участие студенты и волонтеры из разных уголков России, в том числе с Южного Урала.

«Наш регион сегодня не просто помогает фронту. Мы, как и в годы Великой Отечественной войны, являемся опорным регионом страны. Я рад, что в рамках фестиваля три фильма рассказывают о нашем вкладе в победу», — сказал Алексей Текслер, обращаясь к участникам фестиваля.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Рабочая программа масштабного мероприятия предполагает не только кинопоказы. Состоятся творческие встречи с режиссерами, пройдут мастер-классы по созданию военного кино, будут организованы круглые столы и дискуссии с участием ветеранов, журналистов, волонтеров и представителей культурного сообщества региона.

Стоит отметить, что формат фестиваля «RT.Док: Время наших героев» уникален. Он не предполагает территориальных и временных ограничений, что позволяет проводить показы на различных площадках по всей России и за рубежом. За три года фестиваль охватил более 30 стран и 65 регионов России, прошел на 600 площадках и представил свыше 100 фильмов о Донбассе и героях современности.

Теги: артем жога, алексей текслер, международный фестиваль RT.Док: Время наших героев, участники сво, фильмы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети