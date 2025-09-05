Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» проходит на Южном Урале

Стартовала работа Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Мероприятие проходит на Южном Урале впервые.

Накануне в Государственном академическом театре драмы имени Н. Орлова в Челябинске состоялось торжественное открытие, в котором приняли участие полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Полпред в своем обращении к участникам фестиваля рассказал, что идея проведения фестиваля на Южном Урале появилась во время третьего форума «Патриоты Урала», проходившего в Екатеринбурге в конце июня этого года.

«Мы часто говорим о необходимости беречь историческую правду. Репортаж с линии боевого соприкосновения, снятый на телефон, иногда в минуты смертельной опасности, всегда берет за душу и помогает почувствовать сопричастность. Авторы картин – военкоры, режиссёры, журналисты. Для них показывать реальную картину с передовой также важно, как и дышать», – уверен Артем Жога.

Уральский полпред высказал благодарность губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за помощь в проведении фестиваля, поблагодарил команду организаторов.

Алексей Текслер подчеркнул значимость культурного события для региона и страны особенно в Год Защитника Отечества.

«Рад приветствовать всех участников и гостей фестиваля. Спасибо вам, уважаемый Артем Владимирович, за инициативу проведения этого фестиваля на Уральской земле. Мы с гордостью принимаем его в Челябинской области. Для нашего региона – это уникальная возможность не только посмотреть фильмы, но и рассказать всем участникам о нашем регионе, о том, что мы делаем для победы в ходе специальной военной операции», - сказал Алексей Текслер.

В рамках программы фестиваля с 4 по 6 сентября пройдут показы лучших документальных фильмов телеканала RT, а также работы региональных авторов. В программе – 14 кинолент, посвященных событиям и героям Донбасса.

В день открытия мероприятия состоялась одна из премьер – прошла демонстрация фильма «Один. Поле. Воин». Еще две премьеры запланированы программой - показы фильмов «Позывной Буханка» и «Поток».

Всего заявлено 20 фильмов, посвященных специальной военной операции. Зрители смогут посмотреть кино бесплатно, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия.

На открытие патриотического кинофестиваля в Челябинск приехали герои спецоперации, участвующие в съемках документальных фильмов RT, режиссеры, военкоры, общественные деятели. Участник фестиваля - итальянский журналист агентства International Reports Винченцо Лоруссо сейчас живет в Луганске и ведет телеграм-канал «Донбасс-Италия».



«Правда здесь, в России. В Европе много фальсификаций. Как правильно сказала Мария Захарова в своем недавнем интервью РТ, русофобия в Италии была назначена сверху, элитами и настоящими правителями Италии, а сердца простых итальянцев всегда были открыты для России, для русских. И вся эта политика, конечно, против интересов самих итальянцев», - поделился своим мнением с челябинскими журналистами Винченцо Лоруссо.

Важно отметить, что в рамках фестивальных показов будут продемонстрированы и фильмы челябинских авторов: «Открытые сердца. Челябинск – Донбассу», «Донбасс. Вторая жизнь». А в картине «Возрождение. Хроники студотрядов» приняли участие студенты и волонтеры из разных уголков России, в том числе с Южного Урала.

«Наш регион сегодня не просто помогает фронту. Мы, как и в годы Великой Отечественной войны, являемся опорным регионом страны. Я рад, что в рамках фестиваля три фильма рассказывают о нашем вкладе в победу», — сказал Алексей Текслер, обращаясь к участникам фестиваля.

Рабочая программа масштабного мероприятия предполагает не только кинопоказы. Состоятся творческие встречи с режиссерами, пройдут мастер-классы по созданию военного кино, будут организованы круглые столы и дискуссии с участием ветеранов, журналистов, волонтеров и представителей культурного сообщества региона.

Стоит отметить, что формат фестиваля «RT.Док: Время наших героев» уникален. Он не предполагает территориальных и временных ограничений, что позволяет проводить показы на различных площадках по всей России и за рубежом. За три года фестиваль охватил более 30 стран и 65 регионов России, прошел на 600 площадках и представил свыше 100 фильмов о Донбассе и героях современности.