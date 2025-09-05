Иск к белгородскому вице-губернатору Зайнуллину рассмотрят в закрытом режиме

Останкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм.

На закрытом режиме настаивал прокурор из-за имеющихся в деле сведений, содержащих гостайну, передает РИА Новости.

В июле в Останкинский райсуд Москвы поступил иск заместителя Генерального прокурора России в интересах Российской Федерации. Речь в документе идет о взыскании 924,87 млн рублей из-за нарушений во время строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области России и Украины.

Ответчиков в иске несколько. Это люди по фамилиям Петряков, Новиков, Боровков, Зайнуллин (вице-губернатор Белгородской области), Зимин, Сошников, а также две организации – ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".

В июне вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин был арестован на два месяца. Вместе с ним задержаны два коммерсанта. Позже следствие предъявило Зайнуллину обвинение в хищении бюджетных средств в составе группы в особо крупном размере.