Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Новые трехсекционные трамваи для Екатеринбурга пустили по 18-му маршруту

Новые трехсекционные трамваи, доставленные в Екатеринбург накануне, пустили по маршруту №18. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Орлов.

"На маршрут №18 вышла первая партия трехсекционных трамваев, закупленных в рамках транспортной реформы. Ее всецело поддерживает глава Свердловской области Денис Паслер. Вместе с ним оценили новые модели. По контракту в Екатеринбург прибудет 15 таких трамваев, 7 из них уже в городе", - отметил градоначальник.

Трехсекционные трамваи в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Денис Паслер и Алексей Орлов во время презентации новых трехсекционных трамваев в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В ближайшие месяцы оставшиеся восемь трамваев производства АО "Уралтрансмаш" и модели модернизированного трамвая производства НПО "Горизонт" также будут доставлены в уральскую столицу. Напомним, что первый трехсекционный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода еще год назад прошел обкатку в мегаполисе и хорошо себя зарекомендовал. После этого и было решено закупить еще 15 аналогичных составов.

Вагоны вмещают до 150 человек, а при полной посадке - более 260. В сутки это более 16 тыс. пассажиров. Трамваи оборудованы кондиционерами, медиаэкранами и USB-разъемами. Здесь также будет удобно использовать бесконтактные способы оплаты.

Сиденья в трехсекционном трамвае в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Маршрут №18 курсирует по центральным улицам города, объединяя микрорайон Шарташ, с учебными и культурными заведениями города: УрФУ, колледж имени Ползунова, Оперный театр и театр Музыкальной комедии и другими.

"Масштабная транспортная реформа, которую мы проводим в течение полутора лет, которую всецело поддерживает Денис Паслер, уже дает свои первые результаты. Мы очень надеемся, что в этом году и в начале следующего года мы полностью завершим обновление троллейбусного парка, чего не происходило последние 20 лет", – подчеркнул Алексей Орлов.

Градоначальник напомнил, что с 1 сентября по 31 декабря 2025 года жители и гости Екатеринбурга при помощи QR-кодов могут получать увеличенную скидку в размере 9 рублей за каждую поездку. Такой возможностью уже воспользовалось достаточно большое количество пассажиров.

Напомним, что в июле временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов совершили совместную поездку на пятисекционном трамвае, не имеющем аналогов в России. Пятисекционный трамвай, способный вмещать 400 пассажиров, тоже начал работать на самом востребованном маршруте № 18. Транспорт полностью низкопольный, с современными системами оплаты проезда и климат-контроля.

Екатеринбург, трамвай, маршрут


