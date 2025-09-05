Камеры засекли поджигателей военкоматов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

Поджигатели военкоматов, совершившие побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге, попали на городские камеры видеонаблюдения.

Как рассказал Накануне.RU источник в правоохранительных органах Свердловской области, разыскиваемые, предположительно, скрываются в садах и направляются к Волчихинскому водохранилищу. Камеры видеонаблюдения засекли их на одном из дачных участков.

"Прячутся в домах где-то в том районе", - отметил источник.

Напомним, 1 сентября из изолятора на улице Репина сбежали 24-летний Иван Корюков* из Кировграда и его ровесник Александр Черепанов* из Нижних Серег. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц". Сообщалось, что они поджигали военкоматы в городах России.

По предварительным данным, в СИЗО они ждали этапирования. За помощь в поимке беглецов обещано вознаграждение.

*Внесены в список террористов и экстремистов