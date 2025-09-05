Путин пообещал Зеленскому 100-процентную гарантию безопасности в случае встречи в Москве

Президент РФ Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому в случае встречи в Москве.

"Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная", - заявил российский лидер, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

По его мнению, запросы о проведении саммита в других местах являются "избыточными". "Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва", - подчеркнул президент.

3 сентября Путин уже предлагал провести встречу с Зеленским в Москве. СМИ писали, что глава киевского режима отказался.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита на саммит ШОС в Китай сделал вывод, что президенты Украины и России не готовы к двусторонней встрече.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил журналистам о возможных последствиях для Москвы в случае, если встреча президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского не состоится. По его словам, сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих. Трамп допустил свой отказ от участия в таких контактах и заявил, что не знает, будет ли встреча.