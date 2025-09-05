Суд взыскал с уральских чиновников 175 тысяч за нападения бродячих собак на людей

На Среднем Урале суд взыскал с чиновников 175 тысяч рублей за нападения бродячих собак.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в этом году в Красноуральске произошло сразу несколько инцидентов с нападением безнадзорных псов на людей. Как было установлено, собаки, укусившие жителей города, в том числе несовершеннолетних, были не идентифицированы, находились без намордника, ошейника и поводка. Никакого хозяина у животных не имелось.

По закону, ответственность на происшествия с бродячими животными несет МКУ "Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск". Теперь по решению суда оно обязано компенсировать шести пострадавшим 175 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России впервые возбудили уголовное дело за последствия самовыгула собаки.