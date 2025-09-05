05 Сентября 2025
Фото: Reuters / Yves Herman

Встреча "коалиции желающих": гарантий Украине не дали

Встреча участников "коалиции желающих" в Париже оказалась для Украины безрезультатной: конкретных гарантий никто не дал. США не хотят брать на себя таких обязательств, перекладывая их на Европу. Там ждут этого от США.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США определятся со своей ролью в ближайшие недели. При этом 26 стран будто бы готовы отправить свои войска на Украину, но под твердые гарантии США. Хотя перед встречей Макрон сказал, что на ней планируются завершить формирование проекта по гарантиям Украине.

После заседания президент США Дональд Трамп провел с ее лидерами и Зеленским видеоконференцию. После чего тот заявил, что отправка войск обсуждается, но никаких подробностей еще нет. "Мы договорились о присутствии, не могу сказать количество, но присутствие будет в разных форматах", - сказал киевский узурпатор.

Издания Financial Times и Spiegel опубликовали статьи о том, что планируется ввести в тыловые районы Украины контингент около 30 тысяч солдат из европейских стран. Но это должны поддержать США. Те пока дистанцируются от этих планов.

Депутат Рады Артем Дмитрук подчеркивает, что встреча "коалиции желающих" была не для каких-то гарантий Украине, а для продления военного конфликта и усиления "партии войны".

"Украина - частная военная компания: расходный материал, наемный батальон", - написал он.

Заявления участников встречи это подтверждают. Премьер-министр Эстонии Кристен Михаль заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе членства Украины в НАТО. Президент Румынии Никушор Дан призвал давить на Россию. В таком же духе высказались и остальные.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию.

Интересно, что, по данным телеграм-канала "Резидент", большинство стран "коалиции желающих" на встрече в Париже высказались против отправки своих войск на Украину. Но эта тема специально вбрасывается в СМИ, чтобы сорвать урегулирование и ввести новые санкции против России.

