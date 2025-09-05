Греф: Ипотека без льгот в России будет недоступной еще год

Ипотека без льгот в России будет оставаться недоступной еще в течение года, заявил глава Сбера Герман Греф.

По его словам, пока рынок зависит от льготной ипотеки.

"По мере того, как ставки будут падать, я думаю, 12 минус, мы увидим стабилизацию ситуации уже. Ну, еще год нам придется пожить в этой истории", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ.

Ранее аналитики подсчитали, что практически в каждом втором регионе России (в 41 из 89) семьи со средним доходом не могут позволить себе взять даже льготную семейную ипотеку на квартиру площадью 50 кв. метров. Застройщики, банкиры и чиновники из строительной сферы отмечали, что сейчас льготная ипотека составляет 70-80% всех выданных на жилье кредитов. Коммерческая ипотека по рыночной ставке практически "умерла".