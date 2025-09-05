Томская область получит 250 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт трёх колледжей

Томская область прошла конкурсный отбор на получение из федерального бюджета субсидии почти в 250 миллионов рублей на капитальный ремонт трёх учреждений системы профессионального образования. Это Томский аграрный колледж, Северский промышленный колледж и Томский государственный педколледж. Радостной новостью поделился губернатор региона Владимир Мазур.

Комплексное обновление пройдет в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" – ключевого проекта государственной программы "Развитие образования".

"Планируем не только капитально отремонтировать здания колледжей – укрепить фундаменты, заменить внутренние инженерные сети и привести в порядок кровли, но и существенно обновить оснащение", - подчеркнул глава области.

В этих колледжах сегодня учится больше 4 тысяч студентов, которые получают наиболее востребованные специальности в высокотехнологичных отраслях. Здесь уже действуют кластеры федерального проекта "Профессионалитет" – "Агроинтеллект", "Атомный прорыв" и "Педагогика".

Владимир Мазур поблагодарил образовательный блок за успешную разработку и защиту проектов, и поручил заместителю губернатора Наталии Киселевой обеспечить качественный учебный процесс студентов на время ремонта, а Алексею Кондратьеву и строительному блоку – провести работы качественно и строго в срок.