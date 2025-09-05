Путин: Экономика РФ должна стать экономикой высоких зарплат

Экономика в России в будущем должна стать экономикой высоких заработных плат, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в этом заключается смысл реализуемой стратегии государства.

"Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего, должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест", - заявил Путин.

Президент сообщил, что средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тысяч рублей в номинале. Путин отметил позитивную динамику в снижении уровня бедности во всех регионах Дальнего Востока. По его словам, властям постепенно удается переломить тенденцию оттока населения с Дальнего Востока, в регион поехала молодежь со всей страны.