В Госдуме сформулировали определение ИИ

Рабочая группа Госдумы по разработке законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) сформулировала определение ИИ, которое будет закреплено в зконе. Об этом заявила входящая в рабочую группу старший партнер адвокатского бюро "Дубровская, Кузнецова и партнеры" Марина Дубровская.

По ее словам, определение будет такое: ИИ - это любая система данных, программное обеспечение или аппаратное средство, обладающее способностью обрабатывать данные и информацию способом, напоминающим разумное поведение, с использованием методов машинного обучения или статистических методов для генерации контента, формирования прогнозов, рекомендаций или решений, способных оказывать влияние на реальную и виртуальную среду.

Разрабатываемый законопроект не будет запрещающим. Главное, на чем будут настаивают авторы, - это безопасность персональных данных, сказал адвокат. Но защитить авторское право не получится. И она это поддерживает, так как это "прогрессивно хорошо", а противодействовать этому невозможно.

О разработке законопроекта о регулировании ИИ недавно сообщила президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская. Она признала, что есть несколько достаточно различных вариантов текста.

Первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин говорит, что не уверен, что в законе будет именно такое определение ИИ, какое было озвучено. Он считает, что к регулированию сферы ИИ нужно подходить очень осторожно и не повторять опыта ЕС, откуда после принятия закона "побежали ИИ-стартапы". Гораздо важнее не допускать использования ИИ в преступных целях, для чего достаточно уже существующих формулировок.

Специалист по ИИ и член СПЧ Игорь Ашманов отмечает, что с ИИ человечество знакомо очень давно, это не новейшее изобретение. Это любая технология, имитирующая когнитивную деятельность человека. Но сейчас она сделала большой скачок. А вот смешивать персональные данные и развитие ИИ - это обман. Для развития ИИ не нужны персональные данные людей. Их защита не направлена против развития ИИ. Пока же ИИ внедряется в России практически без правил. Он необходим в военном деле и на производстве, а не для управления судьбами людей. Закон об ИИ жизненно необходим, считает эксперт.