В Екатеринбурге задержан "Джеки Чан", напавший на водителя автобуса

В Екатеринбурге задержали жителя города, напавшего на случайного прохожего. В полиции прозвали его "Джеки Чаном".

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, само нападение произошло еще в середине августа в микрорайоне Сортировочный. Жертвой стал 60-летний мужчина, работающий водителем автобуса. Он рассказал силовикам, что около полуночи возвращался со смены и уже возле подъезда подвергся нападению. Мужчина получил удар в спину, а затем в голову. Он упал на землю, а налетчик выхватил у него сумку с документами, ключами, деньгами и сбежал.

Ущерб составил 25 тысяч рублей. Водитель обратился в травмпункт, где ему поставили диагноз "сотрясение мозга", а утром написал заявление в полицию. Силовики задержали нападавшего: оказалось, что похожий на известного актера азиат живет неподалеку на улице Пехотинцев. Как выяснили полицейские, 18-летний "Джеки Чан" нигде официально не работал и ранее судим не был. При задержании он попытался показать свое кунг-фу, но полицейские скрутили его.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Задержанный помещен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.