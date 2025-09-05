Мошенничество в зарубежных мессенджерах упало в разы

В России после ограничения звонков в зарубежных мессенджерах мошенничество в них сократилось в разы.

В августе текущего года количество фишинговых доменов в Telegram сократилось с 1325 до 190, в WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) — со 177 до 118. При этом, по словам экспертов, злоумышленники научились использовать блокировку в своих интересах — говорить о долгосрочном эффекте от принятых мер пока рано.

Кроме того, зарубежные мессенджеры или неохотно, или вовсе не идут на контакт с российскими правоохранителями и это заметно усложняет борьбу с мошенниками, сообщают "Известия".

Напомним, блокировка привела к тому, что россияне стали чаще звонить друг другу по мобильным номерам. По данным Минцифры, в августе рост голосового трафика в сетях сотовой связи составил 20–30%.