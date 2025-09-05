У банков увидели риски проблем из-за схожести с "Таврическим"

В России у шести банков эксперты увидели риски проблем из-за схожести ситуации с "Таврическим".

Этот банк делал ставку на максимально высокие доходности под 17–20%, массово привлекая вкладчиков. Это привело к кассовому разрыву после снижения ключевой ставки Центробанка России: обслуживать дорогую клиентскую базу без полноценного кредитного портфеля стало невозможно.

Среди других малых банков со схожей моделью и рисками аналитики называют "Металлинвестбанк", "Первый Инвестиционный Банк", "Транскапиталбанк" и санируемый "Инвестторгбанк". Также риски увидели у "УБРиР" и "СКБ-банка".

По словам экспертов, высокие ставки могут говорить о попытке привлечь деньги для покрытия трудностей, сообщают "Известия".

Днем ранее Центральный Банк России отозвал лицензию на банковские операции у "Таврического банка" "по причине полной утраты собственных средств". По величине активов кредитная организация занимала 60 место в банковской системе Российской Федерации.