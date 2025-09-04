05 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский Совет неравнодушных обсудил проведение Года Уральского рока

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия. Участие в нем принял временно исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Совет неравнодушных – прекрасная площадка, где собираются люди, которые любят Екатеринбург и готовы его улучшать. Это очень ценно, и я благодарю собравшихся за их вклад в развитие нашей столицы", – сказал Денис Паслер.

Одной из тем обсуждения стал грядущий Год Уральского рока. В беседе приняли участие члены Свердловского рок-клуба Николай Грахов, Александр Пантыкин и Евгений Горенбург.

"В следующем году Свердловскому рок-клубу исполнится 40 лет. Потому мы посвятим его как юбилею, наследию музыкантов, так и современным артистам нашего города. Уральский рок – феномен, который навсегда изменил культурную картину не только Екатеринбурга и региона, но и всей страны. Благодаря ему мы говорим о нашем городе как о мегаполисе с музыкальным наследием мирового уровня", – отметил Алексей Орлов.

Заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Денис Паслер и Алексей Орлов на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина рассказала, что программу Года Уральского рока можно разделить на несколько частей:

- увековечивание памяти о людях, внесших огромный вклад в развитие этого направления культуры (установка мемориала режиссеру Алексею Балабанову, монтаж памятной таблички на фасаде Радиофака УрФУ с логотипом группы "Агата Кристи");

- просвещение подрастающего поколения, его знакомство с наследием Свердловского рок-клуба (внеурочные интерактивные занятия, посвященные истории явления, с приглашенными артистами);

- формирование образа Екатеринбурга как современной музыкальной столицы (проект "Город живет музыкой" о преемственности традиций Уральского рока молодыми музыкантами, создание работ фестиваля "Стенограффия").

Обсуждение о будущем Свердловского рок-клуба на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Обсуждение о юбилее Свердловского рок-клуба на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

"Год Уральского рока откроет концерт группы "Урфин Джюс", вся выручка от которого пойдет на создание репетиционных баз в школах нашего города. Также мы займемся оцифровкой и реставрацией аудио- и видеозаписей Свердловского рок-клуба – все материалы будут общедоступны на ресурсах Музея истории Екатеринбурга. Кроме того, юбилею посвятят Уральскую ночь музыки, Ледовый городок и многие другие фестивали", – добавил директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

По его словам, самыми амбициозными мероприятиями Года являются съемка фильма, посвященного Свердловскому рок-клубу, концерты серии "Рок трех столиц", создание рок-центра с просветительским блоком, сценой и репетиционными площадями. Эти инициативы пока находятся в проработке.

"Мы предоставили площадку для заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга, ведь он объединяет тех, кому небезразличен город. Для Сбера важно быть активным участником жизни Екатеринбурга и региона. Наш Технохаб, где прошло мероприятие, – один из примеров того, как можно дать импульс развитию территории, одновременно разрабатывая высокотехнологичные продукты", – поделился управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Обсуждение о будущем Свердловского рок-клуба на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

