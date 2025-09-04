Суд продлил домашний арест главе "Гортранса" Екатеринбурга Нугаеву

Ленинский районный суд продлил меру пресечения руководителю ЕМУП "Гортранс" Сергею Нугаеву, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Ходатайство следователя было удовлетворено и Нугаев продолжит находиться под домашним арестом до 28 октября 2025 года включительно. Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, Нугаев обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки должностным лицом в крупном размере". 15 февраля суд заключил его под стражу, после чего арест продлялся.