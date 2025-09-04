Двум командирам ВСУ заочно дали пожизненное за теракт в Курской области

Суд заочно приговорил двух командиров ВСУ Ростислава Карпуша и Евгения Булацика к пожизненному заключению за теракт в Курской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Установлено, что 20 ноября прошлого года они отдали незаконные приказы о нанесении ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по поселку Марьино Рыльского района Курской области. В результате, пострадало не менее 17 человек.

Командир ВФУ 19 отдельной ракетной бригады полковнику Ростислав Карпуша и командир 7 бригады тактической авиации Евгений Булацик признаны виновными по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ объявлены в международный розыск. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Карпуша уже был приговорен к пожизненному заключению за аналогичный ракетный удар по Фатежскому и Курскому районам Курской области. За совершение теракта в Рыльском районе его отправят в тюрьму на 9 лет, после чего до конца жизни заключат в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, Булацик ранее заочно был осужден за совершение террористического акта в Брянской области. С учетом ранее вынесенного приговора он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима.