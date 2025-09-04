"Мы сделаем то же самое". Путин заявил, что Россия ответит на введение безвизового режима со стороны Китая

Россия зеркально ответит на безвизовый режим, введенный для ее граждан со стороны Китая. Об этом на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжуном во время Восточного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

"Просил бы передать руководству Китайской Народной Республики и нашему другу председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое. Это очень добрый жест со стороны Китайской Народной Республики", - сказал Путин.

Он отметил, что не успел отреагировать на это решение, пока находился с визитом в КНР, так как обсуждал с председателем множество других вопросов. Он попросил Ли Хунчжуна передать Си Цзиньпину самые наилучшие пожелания и слова благодарности. Путин также добавил, что введение безвизового режима безусловно приведет к росту поездок в Китай российских граждан и будет способствовать развитию бизнеса, деловых и личных контактов.

В ответ Ли Хунчжун назвал это решение "важной политикой китайской дипломатии", отражающей высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество странами.

"Спасибо вам огромное за высокое понимание развития наших отношений", - добавил он.

Ранее стало известно, что Китай отменяет визы для россиян. Мера вводится на год – с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 гг. Россияне с обычным загранпаспортом смогут находиться в КНР без визы 30 дней. Введение безвизового режима для россиян в Китае может привести к увеличению турпотока из РФ на 30–40%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.