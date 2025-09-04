04 Сентября 2025
Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Сергей Миронов призвал ввести в ХМАО прямое федеральное управление из-за мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре происходит разгул этнической преступности, поэтому в регионе пора ввести прямое федеральное управление, об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

По его словам, ему приходит много сообщений о "мигрантском беспределе в ХМАО". И это подтверждается официальной статистикой УМВД: если за весь прошлый год число преступлений, совершённых мигрантами в регионе, выросло на 6%, то за семь месяцев 2025-го – больше чем в полтора раза. При этом число выдворенных иностранцев сократилось в 2,5 раза, решений о депортации принималось в 2,9 раза меньше, решений об административном выдворении – в 3,7 раза. Хотя в целом по стране за это же время число депортаций выросло на 17%.

Сергей Миронов считает, что в Югре происходит "паралич власти", наступила "деградация правоохранительной системы". Депутат не исключил, что если не принять меры, то дело может дойти до постановки вопроса о введении в регионе прямого президентского правления.

Ранее председатель СРЗП уже обращал внимание на то, что на протяжении трех лет в Ханты-Мансийском АО самое популярное имя новорожденных - это Мухаммад. Это вынуждает всерьез задуматься о бесконтрольной миграции, считает депутат.

А в июле Сургутский городской суд оштрафовал мигранта Бобокалонова Х.О. по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Согласно материалам дела, в ходе мониторинга Интернет-ресурса „ВКонтакте“ было установлено, что Бобокалонов Х.О. разместил к посту комментарий: „Сургут и Нижневартовск в ХМАО — Югра можно переименовывать в джамоат [джамаат — объединение мусульман]. Очень много наших. И все практически граждане РФ".

Теги: ХМАО, мигрант, преступность, федеральное управление, Сергей Миронов


