Умер модельер Джорджо Армани
В Италии умер модельер Джорджо Армани.
Ему был 91 год. Причина смерти не названа.
11 июля Армани отметил свой 91 день рождения. В последнее время ему становилось хуже, пишет ТАСС.
