Рынок новых тяжелых грузовых автомобилей за год сократился на 60%

Рынок новых тяжелых грузовых автомобилей в России сократился за год (август 2025 года к августу 2024) почти на 60% и почти не изменился относительно июля, рассказал гендиректор агентства "Автостат" Сергей Целиков. По словам эксперта, снижение фиксируется по всем сегментам рынка: сокращаются продажи седельных тягачей, самосвалов, фургонов и др.

Относительно хорошо себя чувствует только сегмент спецтехники (теряет 16%), в котором высока доля госзаказов.

"КамАЗ" практически вернулся на уровень прошлогодних продаж и занимает теперь около трети рынка (31,6%). В тоже время вся китайская "большая четверка" (Sitrak, Shacman, Howo, FAW) в огромном минусе", - отмечает эксперт.