04 Сентября 2025
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Tucker Carlson&quot; / youtube.com/@TuckerCarlson

Дуров ответил Маску по поводу этимологии слова "раб" в английском языке

Основатель Telegram и соцсети VK Павел Дуров ответил на размышления Илона Маска об этимологии "slave" ("раб") в английском языке.

Маск опубликовал в соцсети X (заблокирована в РФ) ответ чат-бота Grok (разработка стартапа Маска) на вопрос о происхождении слова. Нейросеть ответила, что слово происходит от обозначения славянского народа из Восточной Европы, восходящего к средневековому латинскому sclavus, которое первоначально означало "slav" ("славянин").

"Слово "раб" [в английском языке] происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно и "славянин", и "раб"), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян", пишет Дуров.

Он добавил, что славяне "никогда не вторгались в Западную Европу без причины", тогда как вторжения западных европейцев в славянские государства происходили неоднократно.  

В мае 2025 года Дуров сообщил, что договорился с Илоном Маском о партнерстве сроком на один год, благодаря которому пользователи мессенджера Telegram "получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке".

"Илон Маск и я договорились о партнерстве сроком на 1 год, чтобы представить чат-бота Grok от xAI нашему миллиарду пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram", - написал Дуров в своем канале.

Grok — генеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI, запущен в 2023 году. На конец марта 2025 года был доступен на платформах X и Telegram, а также через отдельный веб-сайт и мобильные приложения для iOS и Android.

Компания xAI описала Grok как чат-бот, способный "отвечать с ноткой остроумия" и обладающий "бунтарским характером". Он был вдохновлен "Автостопом по галактике" и задуман как "инструмент, способный отвечать на практически любые вопросы". Илон Маск неоднократно подчеркивал, что Grok отличается от своих конкурентов тем, что он не является "политкорректным".

Теги: павел дуров, илон маск


