"Коалиция желающих" собралась поставлять на Украину ракеты большой дальности

Премьер-министр Англии Кир Стармер "приветствовал заявления партнеров по Коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности в Украину для дальнейшего увеличения поставок в страну". Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского кабмина после профильного совещания.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о том, сколько стран входят в так называемую "коалицию желающих" патрулировать Украину.

"Эта "коалиция желающих", созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Её генштаб создан и находится в Париже", - сказал Макрон.