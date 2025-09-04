28 студентов Тюменской области получат по миллиону рублей за победу в конкурсе "Студенческий стартап"

28 студентов Тюменской области получат по 1 млн рублей за победу в конкурсе "Студенческий стартап".

В этом году на конкурс Платформы университетского технологического предпринимательства поступило свыше 11,6 тысячи заявок от студентов России и еще 11 стран. Среди победителей также – студенты Тюменской области: 16 – из Тюменского индустриального университета, шесть – из Тюменского государственного университета, шесть – из Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ТюмГАУ).

Девять проектов были представлены в направлении "Цифровые технологии", столько же в направлении "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", четыре – "Биотехнологии", пять – "Креативные индустрии", один – "Новые материалы и химические технологии".

"Все проекты достойны реализации. Среди них – принтер тактильной графики и текста для незрячих людей, разработка мобильного робота для автоматизированного контроля труб, производство энергетических батончиков с адаптогенами. Победы ребят – прямой результат работы наших университетов, где создаются условия для развития науки, предпринимательства и творческих идей", – написал глава региона Александр Моор в соцсетях.

Полученные молодыми людьми гранты будут направлены на реализацию их бизнес-проектов. В 2024 году победителями конкурса стали 64 тюменца – они получили грантовую поддержку на общую сумму 64 млн рублей.