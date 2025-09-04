В Югре планируют построить автодорогу Югорск – Советский – Верхнеказымский за 11,1 миллиардов рублей

В Югре планируют построить автодорогу Югорск – Советский – Верхнеказымский за 11,1 млрд рублей. Это позволит увеличить грузопоток между Югрой и Ямалом и решить проблему сезонного сообщения с Белоярским районом, сообщает NEFT.

Трасса протяженностью более 53 км пройдет от поселка Сосновка до границы Югры. Она пройдет по сложному рельефу: более 10 км леса и почти 14 км заболоченной местности. Проектом предусмотрено строительство двух мостов (78,6 м) через реки Кур-Ех и Нери-Кур-Ех. Строительство запланировано на 2027–2030 годы.

Ключевым объектом дорожного коридора на Ямал станет новый мост через Обь в районе поселка Андра (Октябрьский район), который спроектирует до 2026 года компания "Автобан".