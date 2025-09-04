Дедушка уральского рока предложил Паслеру открыть на Урале факультет "Эстрадного рок-попа"

Советский рок-музыкант, российский композитор, "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин предложил открыть в консерватории Екатеринбурга факультет "Эстрадного рок-попа". По его словам, именно из-за отсутствия возможности дальше развивать свои музыкальные навыки талантливые свердловчане уезжают в другие регионы, в том числе в Челябинскую область.

"Тогда от нас не будут уезжать талантливые музыканты. Мы теряем драгоценные талантливые кадры, рожденные на уральской земле, которые просто вынуждены уехать", - заявил сегодня Пантыкин на совете неравнодушных в Екатеринбурге.

Врио губернатора Денис Паслер на его предложение не ответил, однако инициативу подхватила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Она отметила, что вскоре у консерватории, в том числе и благодаря Паслеру, появится новый ректор Юрий Гаврилов. С ним уже обсуждался вопрос о создании такого факультета, благодаря которому удастся удержать в регионе уральских талантов. Он, по словам министра, был всеми руками "за".

"Будем работать, чтобы в 2026 году, в юбилейный год Свердловского рока, уже был первый набор ребят на этот факультет", - добавила Учайкина.