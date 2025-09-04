В Екатеринбурге хотят создать Рок-центр

В Екатеринбурге просят о создании Рок-центра в рамках празднования юбилея Свердловского рок-клуба. Об этом сегодня на Совете неравнодушных врио губернатора Дениса Паслера попросили организаторы готовящегося мероприятия.

В Рок-центре разместят репетиционные залы, музеи и сцены для концертов. О месте расположения авторы идеи тоже подумали. Его могут создать на площадке "ДК Свердлова" или в Сити-центре, где ранее располагалась Свердловская киностудия.

Ранее сообщалось, что Год Уральского рока стартует юбилейным концертом в феврале 2026 года.