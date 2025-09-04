04 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге хотят создать Рок-центр

В Екатеринбурге просят о создании Рок-центра в рамках празднования юбилея Свердловского рок-клуба. Об этом сегодня на Совете неравнодушных врио губернатора Дениса Паслера попросили организаторы готовящегося мероприятия.

В Рок-центре разместят репетиционные залы, музеи и сцены для концертов. О месте расположения авторы идеи тоже подумали. Его могут создать на площадке "ДК Свердлова" или в Сити-центре, где ранее располагалась Свердловская киностудия.

Ранее сообщалось, что Год Уральского рока стартует юбилейным концертом в феврале 2026 года.

Теги: Рок-центр, юбилей, Екатеринбург


Развитие сюжета:

Ранее 04.09.2025 15:25 Мск Дедушка уральского рока предложил Паслеру открыть на Урале факультет "Эстрадного рок-попа"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.07.2025 07:50 Мск Год Уральского рока стартует юбилейным концертом в феврале
Ранее 10.02.2025 15:43 Мск В Екатеринбурге придумали новые мероприятия в честь Года уральского рока
Ранее 05.12.2024 16:17 Мск 2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока

