Минобороны сообщило о полном освобождении ДНР в зоне действий группировки "Восток"

Подразделения группировки войск "Восток" полностью завершили освобождение территории ДНР в своей полосе действий, сообщили в Минобороны РФ.

"Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", - говорится в сводке министерства от 4 сентября.

31 августа глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил об освобождении всего юга народной республики. Он сослался на заявления Минобороны РФ, согласно которым были освобождены Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха.