Транспортная прокуратура нашла в аэропортах Югры просрочку и воду без маркировки

Транспортная прокуратура провела проверку в аэропортах Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Когалыма и установила нарушения требований законодательства о защите прав потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Так, были установлены факты продажи немаркированной бутилированной воды, зарегистрированной в системе "Честный Знак" у сторонних юридических лиц, а также просроченных продуктов, продуктов без маркировки и документов, подтверждающих их качество. Кроме того, продукты хранились с нарушением температурного режима, а у продавцов не было медицинских книжек и сведений об обязательной вакцинации.

Транспортный прокурор внес представления АО "Аэропорт Сургут", АО "Юграавиа", АО "Аэропорт Когалым" и ООО "ЮграАэроФуд". Немаркированная бутилированная вода и просроченные немаркированные продукты питания из торгового оборота изъяты. На должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов и иных прав потребителей.

Административные материалы направлены для рассмотрения в территориальные отделы Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле надзорного ведомства.