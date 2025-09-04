Екатеринбуржец, обвиняемый в убийстве девочек в 1994 году, пробудет в СИЗО до 2026 года

Житель Екатеринбурга Андрей Шевнин, обвиняемый в убийстве детей 30-летней давности, останется под стражей. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга Шевнину продлили меру пресечения в виде заключения под стражу. Защитой была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, суд апелляционной инстанции, рассмотрев в закрытом заседании материалы дела, признал постановление законным и обоснованным. Шевнин останется в СИЗО до 24 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что Шевнин обвиняется в убийстве двух девочек 30-летней давности. Преступление было совершено в 1994 году, но задержали фигурантов только через 20 лет.