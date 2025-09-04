В Югре полицейские выдворили из страны свыше 300 "ценных специалистов"

За восемь месяцев 2025 года полицейские Югры провели 2 737 рейдов для выявления незаконных мигрантов, а также три оперативно-профилактических мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Было выявлено 8 289 административных нарушений, предусмотренных главой 18 КоАП РФ и ст.19.27 КоАП РФ. В отношении 248 иностранцев принято решение об административном выдворении за пределы России. Фактически в административном порядке выдворено 302 "ценных специалиста".

Принято 1 324 решения о неразрешении въезда в Россию и 29 – о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. Подразделениями дознания и следствия УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено 443 уголовных дел по преступлениям, связанными с незаконной миграцией.