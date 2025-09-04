В Прикамье туристка взыскала с туроператора свыше 1,7 миллиона рублей за несостоявшийся вылет в Египет

Пермячка взыскала с туроператора "ТТ-Трэвел" 1,7 млн руб., за несостоявшийся вылет в Египет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

В сентябре прошлого года женщина приобрела через туристическое агентство тур в Египет для четырех человек на общую сумму 542 тыс. руб. Но незадолго до вылета ее дочь заболела острым вирусным заболеванием и мать была вынуждена отказаться от поездки. Она направила туроператору заявление о расторжении договора и возврате уплаченной за тур суммы. Туроператор аннулировал тур, но деньги не возвратил.

Суд установил, что в договоре есть возможность изменить или расторгнуть его, в случае существенных обстоятельств, в частности, по болезни. Возмещение убытков в таком случае осуществляется в соответствии с фактическими затратами сторон. Туроператор не предоставил суду доказательства понесенных расходов, а также возвращения истцу денег за поездку.

Суд взыскал с "ТТ-Трэвел" 1,7 млн руб., включая стоимость тура за вычетом агентского вознаграждения, и неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования о возврате денег и штраф в пользу потребителя.