Президент России Владимир Путин поддержал идею курсанта центра "ВОИН" из Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент встретился с лучшими воспитанниками центра "ВОИН" – среди них был и тюменец Дмитрий Григорьев. Он рассказал главе страны о желании ребят из разных уголков России обучаться в центре.

"Ребята из других регионов, с которыми я общаюсь, всегда с интересом слушают про нашу деятельность и тоже готовы заниматься военным делом, но к сожалению, не в каждом регионе есть центр "ВОИН". Хотелось бы, чтобы он открылся в каждом из них", – поделился Дмитрий Григорьев.

"Постараемся сделать. Тем более, что такой результат хороший", – ответил президент на просьбу курсанта.

Сегодня филиалы центра работают в 21 субъекте страны во всех федеральных округах, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Со дня создания в центре прошли подготовку более 100 000 курсантов от 14 до 35 лет и более 400 инструкторов. Программу повышения квалификации освоили более 8 000 педагогов.

Во встрече с Президентом также приняли участие командир центра "ВОИН", Герой России и участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян и курсанты центра из ДНР, Бурятии, Чечни, Камчатского и Хабаровского края, Запорожской и Тюменской областей.