Власти Казахстана назвали фейком сообщение об аресте министра иностранных дел республики

Казахстанские власти назвали фейком информацию о задержании министра иностранных дел республики Мурата Нуртлеу.

Ранее ряд СМИ, например, издание ORDA, сообщили, что задержаны Нуртлеу, а также бизнесмен Гаджи Гаджиев и еще несколько высокопоставленных сотрудников комитета национальной безопасности. Сообщалось, что Нуртлеу был задержан сразу после возвращения с саммита ШОС в Китае. Пресса ссылалась на неназванные источники в правоохранительных органах.

В итоге казахстанский Центр по борьбе с дезинформацией сообщил, что новости о задержании главы МИД Казахстана и бизнесмена Гаджиева "не соответствуют действительности". Также с опровержением выступила министр информации Казахстана Аида Балаева: "Распространяется неподтвержденная информация относительно задержания казахстанских госслужащих, напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.