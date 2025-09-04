Mash: В Калужскую область вторглись две украинские ДРГ

В Калужской области якобы объявились две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Речь идёт о районе Жиздры, Людиново, Кирова.

Каждая из ДРГ может состоять из нескольких человек – офицера и сержантского состава третьего полка сил специальных операций (ССО) Вооружённых сил Украины (ВСУ). В арсенале солдат якобы есть взрывчатка (10 кг), гранаты и другое оружие.

Возможная цель вторжения – организация диверсии на ж/д-узле во время следования по нему состава с горюче-смазочными материалами. Жителей юго-запада Калужской области просят обращать внимание на людей в военной форме в лесу, на подозрительных покупателей и на тех, кто просит подвезти, пишет Mash.