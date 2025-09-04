В Перми трое подростков избили мужчину

В Осе трое подростков предстанут перед судом за избиение мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Пермского края.

Молодых людей обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, группой лиц, из хулиганских побуждений.

Следствие установило, что ночью, 1 июля 2025 года 17-летние подростки, будучи пьяными, решили без всяких причин избить местного жителя. Чтобы иметь повод для агрессии юноши придумали, что мужчина якобы причастен к противоправным действиям в отношении несовершеннолетней.

Молодые люди избили его руками, ногами и твердым тупым предметом. Удары наносились по различным частям тела. После - юноши скрылись. Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Травмы, которые он получил, оцениваются как тяжкий вред здоровью. Подростков нашли и арестовали.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное ело направлено в суд для рассмотрения по существу.