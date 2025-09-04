Минздрав Турции опроверг сообщения о распространяющейся на пляжах инфекции

Сообщения о якобы распространяющейся на пляжах Турции инфекции не соответствуют действительности. Об этом заявили РИА Новости в минздраве страны.

Об инфекции, вызванной бактерией Vibrio, ранее сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, заразились десятки туристов из России. Одна из отдыхающих рассказала, что попала в больницу вместе с мужем через несколько часов после купания в море. У пострадавших – непрекращающаяся рвота, слабость и температура больше 38 градусов. Отмечается, что у людей со слабой иммунной системой эта бактерия может попасть в кровь и вызвать ее заражение.

При этом еще в начале августа турецкие власти заявляли, что заболеваний, вызванных бактериями этого рода, в Турции не выявлено.