В Тюменской области будут судить пятерых человек, обвиняемых в похищениях, вымогательстве, грабеже и изнасиловании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в 2023 году один из обвиняемых создал в Тюмени преступную группу, в которую привлек своих знакомых, в том числе подростка. Бандиты с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года угрожали насилием тюменцам и требовали от них денег. В некоторых случаях, они вывозили потерпевших в безлюдные места и удерживали там, пока те не соглашались выполнить их требования.

У жертв обвиняемые похищали мобильные телефоны и другое ценное имущество.

Всего от действий подозреваемых пострадали девять человек. Один из них, за отказ передать деньги, был изнасилован.

В настоящий момент все подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.