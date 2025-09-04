Кто заплатит за строительство "Силы Сибири-2" возможно прояснится в 2026 году

Хотя Россия и Китай официально объявили о заключении юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", вопрос финансирования гигантской стройки и стоимости газа, который потом пойдет по трубам, не решен. Схема финансирования проекта может быть готова в 2026 году, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме.

"Проект очень непростой, он потребует строительства больших линий трубопроводов, поэтому сейчас мы будем переходить к активной работе по доработке этого проекта и тогда уже сможем сказать конкретно о сроках и финансах этого проекта", - цитирует министра "Интерфакс".

Пока готово только предварительное технико-экономическое обоснование.