Игорь Бабушкин вручил ключи от новых квартир 200 астраханцам, переезжающим из аварийного жилья

200 астраханских семей переезжают в современные комфортные квартиры из аварийного жилья. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Игорь Бабушкин.

Одни из первых новоселов уже получили ключи. Они будут жить в новом доме в микрорайоне Бабаевского, который активно застраивается. Рядом школа, садик, во дворе детская площадка. "Отмечу, что квартиры сдаются под ключ, с ремонтом и сантехникой. Остается только привезти мебель", - подчеркнул Бабушкин.





Губернатор зашел в гости к отмечающей новоселье Наталье Валериевне Терновской. Новое жилье она получила взамен 18-ти метровой комнаты в старом доме в поселке Приволжье. "Теперь у нее светлая и уютная квартира. Хозяйка довольна, а это главное", - отметил глава области.

Астраханская область - один из немногих регионов, досрочно завершивших первый этап расселения ветхого и аварийного жилья.

"Раньше планируемого срока нам удалось обеспечить новым жильем почти 3,5 тысячи человек. В действующую программу вошли более 900 многоквартирных домов. При поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируем в ближайшие три года переселить ещё около 10 тысяч астраханцев", - поделился планами губернатор.