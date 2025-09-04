В Перми лжеминеры "заминировали" здание Пермского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова

В Перми лжеминеры заминировали здание пермского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минтербеза.

По данным ведомства, сегодня поступило анонимное сообщение с угрозами. Оперативные службы провели проверку, взрывное устройство не нашли.

В минтербезе призвали граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности по статье 207 УК РФ за щаведомо ложное сообщение о теракте, совершенном из хулиганских побуждений. Максимальное наказание может составлять до 10 лет лишения свободы.