Экс-милиционера Семенюка, обвиняемого в групповом убийстве в 2000-ых, отправили в колонию

Суд в Екатеринбурге отправил в колонию бывшего милиционера, оперуполномоченного Кировского ГОМа Владимира Семенюка, признав виновным в групповом убийстве в 2000-ых годах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Речь идет об убийстве троих бездомных у теплотрассы по ул. Новгородцевой в Екатеринбурге, а также о заказном убийстве директора "Интерконтракт" Виктора Иванова. Фигурант полностью признал свою вину.

"Раскрытие указанных особо тяжких преступлений стало возможным в рамках системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет, проведенной следователями и криминалистами регионального управления совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики ГУК (Криминалистического центра) СК России", — рассказали в СКР.

Помимо допроса, были также проведены психолого-физиологическое исследование с использованием полиграфа и комиссионные судебные и генетические экспертизы.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных членов данного преступного формирования уголовные дела были выделены в отдельное производство.

Напомним, по версии следствия Антон Боровик, вместе с Олегом Анучиным и бывшими милиционерами Владимиром Семенюком, Константином Котиком и Владиславом Соболем еще в 2000-ых годах совершили около 15 убийств (сейчас в уголовных делах числится 11 убийств). На тот момент Соболь возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга. Следствие считает, что мотивом послужил конфликт, к которому привел раздел сфер влияния на наркорынке. Подробнее обо всех инцидентах мы писали ранее.