Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-милиционера Семенюка, обвиняемого в групповом убийстве в 2000-ых, отправили в колонию

Суд в Екатеринбурге отправил в колонию бывшего милиционера, оперуполномоченного Кировского ГОМа Владимира Семенюка, признав виновным в групповом убийстве в 2000-ых годах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Речь идет об убийстве троих бездомных у теплотрассы по ул. Новгородцевой в Екатеринбурге, а также о заказном убийстве директора "Интерконтракт" Виктора Иванова. Фигурант полностью признал свою вину.

"Раскрытие указанных особо тяжких преступлений стало возможным в рамках системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет, проведенной следователями и криминалистами регионального управления совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики ГУК (Криминалистического центра) СК России", — рассказали в СКР.

Помимо допроса, были также проведены психолого-физиологическое исследование с использованием полиграфа и комиссионные судебные и генетические экспертизы.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных членов данного преступного формирования уголовные дела были выделены в отдельное производство.

Напомним, по версии следствия Антон Боровик, вместе с Олегом Анучиным и бывшими милиционерами Владимиром Семенюком, Константином Котиком и Владиславом Соболем еще в 2000-ых годах совершили около 15 убийств (сейчас в уголовных делах числится 11 убийств). На тот момент Соболь возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга. Следствие считает, что мотивом послужил конфликт, к которому привел раздел сфер влияния на наркорынке. Подробнее обо всех инцидентах мы писали ранее.

Ранее 25.04.2025 15:58 Мск Экс-полицейский из Екатеринбурга предстанет перед судом за организацию убийства 11 человек в 2000-ых
Ранее 05.03.2025 09:28 Мск Екатеринбургский суд оставил в СИЗО экс-милиционера, обвиняемого в групповом убийстве
Ранее 13.12.2024 12:25 Мск Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийствах экс-силовика
Ранее 10.12.2024 09:29 Мск Суд оставил под стражей экс-милиционера Боровика, обвиняемого в групповом убийстве
Ранее 30.05.2024 10:55 Мск Уральскому экс-полицейскому Соболю продлили арест в деле об убийстве 20-летней давности
Ранее 24.05.2024 14:25 Мск В СК прокомментировали дело экс-милиционеров, которым вменяют ряд убийств в Екатеринбурге
Ранее 21.05.2024 11:38 Мск В Екатеринбурге арестованы экс-милиционеры, которым вменяют тройное убийство

