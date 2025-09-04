Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось, - Минэкономразвития

Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось, об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время Восточного экономического форума.

Решетников рассказал, что его ведомство сейчас пересчитывает разные сценарии с макропрогнозом, включая стрессовый. В базовом сценарии будет скорректирован ряд показателей. Скорректированный вариант прогноза будет внесен в правительство в ближайшее время.

В июне этого года – на Петербургском экономическом форуме – Решетников говорил, что речь может идти уже даже не о переохлаждении экономики, а о рецессии: "По цифрам у нас охлаждение, но цифры – это всегда зеркало заднего вида, по текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам, мы на грани перехода в рецессию. Мы стоим на грани, все зависит от наших действий". Тогда же президент России Владимир Путин заявил: "Некоторые эксперты указывают на риски стагнации и рецессии. Этого ни в коем случае допустить нельзя. Дискуссии идут в правительстве, ЦБ".