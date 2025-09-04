Минпросвещения создаст реестр неблагополучных российских детей

Минпросвещения России заказало за 30 млн руб. разработку государственного реестра для профилактики безнадзорности детей и детской преступности, пишут "Ведомости".

Сейчас профилактикой детской преступности в регионах занимаются, среди прочих, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Предполагается, что единая система с данными о неблагополучных детях поможет комиссиям профилактировать нарушения и отслеживать детей с девиантным поведением.

Ожидается, что создание информационной системы позволит сократить бумажный документооборот, а также уменьшит время реагирования на запросы с 45 дней до 15.

Информационная система будет взаимодействовать с Госуслугами, сайтом Добро.рф (где формируется реестр наставников) и другими системами госорганов.

Вносить информацию в систему помимо упомянутых комиссий будут органы управления соцзащитой населения, учреждения соцобслуживания, органы опеки и попечительства, учреждения культуры, досуга, спорта и туризма, медорганизации, органы службы занятости, ОВД, воспитательные колонии, следственные изоляторы, уголовно-исполнительные инспекции.