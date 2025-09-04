В Госдуме пообещали, что мессенджер Max не будет уметь "писать доносы"

В Госдуме успокоили россиян: государственный мессенджер Max не будет уметь автоматически "писать доносы". Высказался член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Слух о том, что мессенджер Max якобы "будет оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта, – из области фантастики. Ни технических возможностей, ни правовых оснований для этого не существует", - сказал РИА Новости политик.

Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов. По мнению депутата, утверждения о том, что то или иное приложение будет "доносить" на владельца смартфона, где установлено, можно "применить" к любому из них.

"На смартфонах большинства граждан давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур – Сбер, ВТБ, "Госуслуги". За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для "доносов" или отслеживания личных действий пользователей", - сказал Немкин, уточнив, что распространение подобной информации – способ посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам.

Отметим, ранее Max "приписали" другую способность – рассылку повесток в военкомат. В результате Госдуме пришлось опровергать и это – глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия") сообщил о дипфейке с его "участием". В видеоролике "Боярский" сообщает о рассылке повесток в военкомат через мессенджер Max. Ранее депутат активно комментировал создание этого сервиса, в том числе говорил об интеграции в него различных госуслуг, так что у пользователей ещё один комментарий по поводу Max из уст Боярского мог не вызвать подозрений.

"Даже люди из моего окружения, с которым я часто взаимодействую, могут поверить в подлинность ролика. Похожи и голос, и мимика. А тот факт, что к реальности он не имеет никакого отношения, для увидевшего столь убедительное изображение дело уже вторичное. Кстати, этот дипфейк с моим изображением и голосом — не первый и, убеждён, не последний", - сообщил народный избранник в своем telegram-канале.