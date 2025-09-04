Уральцев предупреждают об очередном дипфейке с участием Дениса Паслера - про нехватку топлива

Мошенники опять пытаются обмануть жителей Свердловской области, используя имя и образ врио губернатора Дениса Паслера. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который предупреждает о дипфейке, где якобы Паслер рассказывает о нехватке топлива в регионе.

"Данная информация не соответствует действительности. Для изготовления фейкового материала злоумышленники использовали видео, снятое в 2024 году", - говорится в сообщении.

Напомним, что все нормативно-правовые акты официально публикуются на портале правовой информации Свердловской области. Уточнить информацию об официальных заявлениях власти можно на сайте Департамента информационной политики Свердловской области. Свердловчан призывают быть более бдительными, проверять достоверность информации исключительно через официальные источники и не пересылать непроверенные данные, так как это только помогает мошенникам.

Ранее злоумышленники уже распространяли "приказ" за подписью врио губернатора Дениса Паслера о подготовке региональной программы по адаптации военнослужащих и ветеранов спецоперации "Забота о СВОих", а также дипфейк с его участием, посвященный открытию региональной ячейки одной из нежелательных организаций.